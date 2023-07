Secretaria de Saúde planeja estratégias para o orçamento dos próximos quatro anos

Nesta quinta-feira (20), a SES - (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), realizou uma reunião para o definir o planejamento estratégico e orçamento para o desenvolvimento do PPA (Plano Plurianual) 2024 a 2027 da SES. Na ocasião, os colaboradores da SES compartilharam do conhecimento do professor de Estratégia em Saúde, David Maia de Oliveira, que esclareceu sobre os objetivos e as maneiras para atingi-los.

Para o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, o papel da Secretaria de Saúde é lutar para que a saúde alcance o objetivo esperado. "“É uma oportunidade de nós destrincharmos com os técnicos da secretaria quais seriam as ações, se nós temos orçamento para a realização de todas as ações e que a gente possa ao final do período deste governo ter a percepção de que nós avancemos e atingimos as nossas metas e o nosso objetivo final, que é elevar a qualidade da assistência à saúde do sul-mato-grossense", afirmou.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, ressaltou que a capacitação em planejamento estratégico proporciona ferramentas e técnicas que auxiliam na análise e avaliação de diferentes cenários e alternativas. "“Isso permite que a equipe tome decisões mais embasadas, considerando os impactos de curto e longo prazo, e minimizando riscos e incertezas. Assim a equipe aprende a estabelecer metas e indicadores de desempenho que são alinhados aos objetivos estratégicos da organização", salientou.

Na opinião da superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES, Karine Cavalcante da Costa, o encontro amplia a visão dos técnicos para que qualifiquem o processo de planejamento. “Normalmente nosso processo de planejamento é empírico e aqui estamos aprendendo a possibilidade de utilizarmos ferramentas mundialmente consagradas de planejamento estratégico", disse.

O que é PPA

O Plano Plurianual (PPA) consiste em um plano com diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento das ações do Governo do Estado. O plano é elaborado a cada quatro anos, e aprovado pela Assembleia Legislativa. Nele constam as ações públicas a serem realizadas em todas as áreas de atuação do Governo do Estado, e expressando a visão estratégica da gestão pública estadual.

O PPA é sempre elaborado ao longo do primeiro ano de mandato, no presente caso, em 2023, para começar a vigorar em 2024. Após a aprovação do PPA pela Assembleia Legislativa, o Poder Executivo elabora, a cada ano, a Lei Orçamentária Anual (LOA), onde são definidos os valores que serão destinados e investidos em cada ação.

