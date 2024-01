Sem blusinha: Auditores da Receita não liberarão cargas em portos e aeroportos

Os auditores-fiscais da Receita Federal, que estão em greve desde novembro do ano passado, anunciaram que não vão realizar o desembaraço de cargas a partir da próxima semana, entre os dias 22 e 26, em aeroportos e portos da Bahia e São Paulo.

Durante o período, somente as cargas perecíveis, vivas e perigosas, além de medicamentos e alimentos serão liberados. As demais cargas nos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, alfândega de Salvador e porto de Santos não serão liberados.

“Toda greve, infelizmente, produz externalidades negativas e procuramos reduzi-las priorizando os serviços essenciais. Produtos perecíveis, medicamentos e alimentos não serão prejudicados. Por outro lado, é importante lembrarmos que há uma lei pendente de implementação há sete anos e os auditores-fiscais não poderiam continuar esperando sua aplicação indefinidamente”, disse Isac Falcão, presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional).

No início de janeiro, em assembleia nacional, a categoria dos auditores-fiscais rejeitou o pagamento de bônus para 2024, apresentada pelo Ministério da Fazenda. A paralisação foi aprovada por 69,13% dos participantes.

