Sem 'do Sul'! BNDES aprova R$ 5 bilhões para duplicação da BR-163 em Mato Grosso

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um pacote de crédito de R$ 5,05 bilhões para a duplicação de 444 quilômetros da BR-163, no estado de Mato Grosso.

A obra será executada em parceria com o governo estadual e é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola do país.

Do valor total, R$ 4,575 bilhões foram destinados à subscrição de debêntures — títulos de dívida que garantem ao investidor o direito de crédito — emitidas pela Concessionária Nova Rota do Oeste. Outros R$ 475 milhões serão financiados por meio do BNDES Finem, linha voltada para grandes projetos de investimento.

A oferta de debêntures foi coordenada pelo próprio BNDES, em parceria com o banco BNP Paribas, que também participou como investidor. O investimento total previsto na BR-163, incluindo obras de melhoria e duplicação, deve alcançar R$ 9 bilhões.

A BR-163 é um dos principais corredores logísticos do agronegócio brasileiro, essencial para o transporte de grãos e insumos entre o Centro-Oeste e os portos do Norte do país.

O anúncio foi feito na última sexta-feira (24) durante um evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Além da BR-163, o BNDES também apoia outros projetos de infraestrutura viária em Mato Grosso, como as rodovias estaduais MT-100, MT-246 e MT-130.

Desde o início do atual governo federal, em 2023, o BNDES já destinou R$ 29 bilhões para obras e projetos no estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também