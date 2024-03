Semana começa com aumento do dólar para R$ 5

O dólar fechou acima de R$ 5 nesta segunda-feira (18), pela primeira vez desde outubro de 2023. Marcando o início de uma semana na qual as decisões da política monetária do Brasil e dos EUA serão destaques na Economia mundial.

Os bancos centrais de ambos os países vão decidir quais serão as novas taxas de juros, na próxima quarta-feira (20), conhecida entre os investidores como a ‘Super Quarta’. No Brasil, a taxa Selic está em 11,25% ao ano, mas pode sofrer uma nova redução. Entre os norte-americanos, o valor deve permanecer o mesmo.

Ao final da sessão de hoje, o dólar subiu 0,57%, cotado a R$ 5,0258. Esse resultado mostra o acumulo de altas de 0,57% na semana; 1,07% no mês; e 3,57% no ano. Sendo que até sexta-feira (15), a moeda americana teve alta de 0,22%, e estava valendo R$ 4,9973.

Já o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do Brasil, Ibovespa, teve uma queda de 0,74%, aos 126.742 pontos. Resultando em alta de 0,49% na semana; recuo de 1,03% no mês; e baixa de 4,84 no ano.

Para 2025 e 2026, o Tesouro projeta déficit de 0,5% e de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), respectivamente. Caso essas expectativas se concretizem, o governo deixará de cumprir a meta fiscal estabelecida para esses anos. Pois na lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 são superavit de 0,5% e de 1% do PIB.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também