Serasa lança feirão com descontos para quitar dívidas

Quase 63 milhões de brasileiros estão inadimplentes em suas dívidas. Só no Distrito Federal são mais de 850 mil consumidores com débitos.

Para facilitar a quitar as dívidas, o Serasa lançou o feirão Limpa Nome. O evento vai até o dia 31 de março e os descontos nas dívidas podem chegar a 98%, principalmente nos pagamentos à vista.

A novidade deste ano é que empresas também podem buscar limpar seu nome no feirão.O diretor do Serasa Consumidor, Giresse Continí, explica a situação que leva a alta inadimplência no país.

Nesta edição, 40 credores estão participando do feirão, que é intermediado pela Serasa. As negociações podem ser feitas diretamente pelo site.

Em Brasília, as dívidas também podem ser negociadas na sede do Serasa, no 2º andar do Shopping Venâncio, no Setor Comercial Sul. No local, o próprio devedor pode consultar se há alguma oferta de negociação, sendo preciso apresentar um documento de identidade com foto.

O Serasa espera atingir 4 milhões de dívida negociadas, que foi o número atingido no último feirão em novembro de 2019.

