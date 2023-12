Sérgio Longen comemora aprovação da Reforma Tributária

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, comemorou a aprovação da Reforma Tributária em última instância pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira (15). O projeto serve como uma “reorganização” na maneira como impostos são cobrados no Brasil.

Para Longen, a aprovação é benéfica e, com uma década de período de adaptação, deve apresentar um saldo positivo para a população brasileira.

“Entendo que é um avanço significativo. Teremos dez anos de adaptação a esse projeto aprovado na sexta-feira. Algumas leis complementares virão a partir do próximo ano, mas precisamos fazer com a sociedade um grande debate sobre os avanços da reforma tributária”, afirmou o empresário.

Longen classificou que o texto “vai facilitar a vida” da população em geral, e marca “um avanço positivo para o Brasil” no quesito tributário.

