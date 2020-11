Servidores de MS já podem votar na data de pagamento do 13º salário

O Governo do Estado já disponibilizou a pesquisa para o servidor decidir a data de pagamento do 13º salário. A enquete está disponível no aplicativo MS Digital, criado para unificar mais de 50 serviços do governo.

A ideia de pesquisar o desejo dos servidores foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nesta quarta-feira (28). “O servidor vai escolher, por maioria, o dia que quer receber entre 1° e 31 de dezembro”, anunciou.

Segundo Azambuja, a Secretaria de Administração e Desburocratização, a SAD, vai fazer esse levantamento.

"No dia escolhido vamos depositar para todos os servidores ativos e inativos", garantiu o governador. Para o gestor, a consulta valoriza o servidor e põe fim a possíveis discussões e especulações sobre o pagamento da gratificação natalina.

MS Digital

O aplicativo multiplataforma MS Digital já conta com mais de 6 mil usuários cadastrados. A ferramenta permite que o cidadão faça consultas, agendamentos, denúncias, acesse a legislação, veja informações de utilidade pública, endereços, telefones de serviços essenciais, e notícias em tempo real.

Ele está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais.

