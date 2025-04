Servidores estaduais irão passar o feriado com dinheiro no bolso

O salário dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de abril, será realizado nesta quarta-feira (30). Os valores estarão disponíveis para saque nna quinta-feira (1º). Anúncio foi feito pela Diretoria Executiva do Sindifiscal/MS nesta segunda-feira (28).

Com isso, servidores estaduais, poderão aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador com dinheiro na conta. Além disso, medida segue o cronograma regular de repasse dos vencimentos, garantindo que os servidores tenham acesso aos seus salários dentro do prazo esperado.

