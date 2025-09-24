Menu
Economia

Servidores estaduais recebem primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira

Segunda parcela será depositada em 20 de dezembro

24 setembro 2025 - 14h41Carla Andréa
Salário na contaSalário na conta   (Foto: Diário do Transporte)

O Governo de Mato Grosso do Sul deposita nesta quinta-feira (25) a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

O pagamento corresponde a 50% do valor líquido da remuneração, segundo decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

A medida contempla servidores públicos efetivos civis e militares ativos, aposentados, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que integram a Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração (SAD), os valores estarão disponíveis em conta ainda nesta quinta-feira. Já a segunda parcela será paga em 20 de dezembro, correspondendo à diferença entre o valor líquido do benefício e a antecipação feita agora.

O decreto que regulamenta o pagamento estabelece que, para cálculo do valor líquido, devem ser consideradas a contribuição previdenciária, o imposto de renda e eventual pensão judiciária, quando houver.

