Servidores estaduais recebem primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul deposita nesta quinta-feira (25) a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais.

O pagamento corresponde a 50% do valor líquido da remuneração, segundo decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

A medida contempla servidores públicos efetivos civis e militares ativos, aposentados, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que integram a Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração (SAD), os valores estarão disponíveis em conta ainda nesta quinta-feira. Já a segunda parcela será paga em 20 de dezembro, correspondendo à diferença entre o valor líquido do benefício e a antecipação feita agora.

O decreto que regulamenta o pagamento estabelece que, para cálculo do valor líquido, devem ser consideradas a contribuição previdenciária, o imposto de renda e eventual pensão judiciária, quando houver.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também