Servidores públicos de MS poderão sacar salários já na terça-feira

Os servidores públicos do governo de Mato Grosso do Sul começam o mês com dinheiro no bolso, com o salário referente ao mês de maio sendo depositado já nesta segunda-feira (2) e estando disponível para saque na terça-feira (3).

Segundo a diretoria executiva do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS), são mais de 86 mil servidores entre ativos e inativos em Mato Grosso do Sul que serão beneficiados com o pagamento.

O pagamento ocorre antes do 5º dia útil, de acordo com a política de pagamento do governo do Estado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também