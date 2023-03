Servidores querem reaver perdas da inflaÃ§Ã£o

A Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) realizou, nesta segunda-feira (6), a primeira reunião para estabelecer a pauta salarial que será levada ao governo do Estado neste ano.

A Feserp congrega sindicatos estaduais e municipais que representam todos os setores do funcionalismo, excluindo apenas os professores, que tem seus próprios sindicatos. Apesar disso, os servidores administrativos da Educação integram a Feserp.

Durante a reunião, foi estabelecido que os servidores irão reivindicar a reposição das perdas inflacionárias do ano de 2022 sobre os salários, que somam 5,79%, e também das perdas inflacionárias acumuladas nos 18 meses ao longo dos anos 2020 e 2021 por força da Lei Complementar 173, que somam 4,96%, somando uma reposição salarial de 15%.

Apesar da escolha ter sido feita de maneira conjunta, a Feserp anunciou que cada sindicato irá tratar de forma separada, com governo e prefeituras, questões funcionais específicas de cada categoria.

A presidente da Feserp, Lílian Fernandes, afirmou que os sindicalistas incluíram na pauta o pagamento do vale-alimentação, à razão de R$ 500 reais aos servidores que recebem menos de cinco salários-mínimos mensais.

“A ampliação da escala de trabalho de 6 para 8 horas impactou demasiadamente sobre o custo suportado pelos trabalhadores no intervalo intrajornada”, esclareceu.

Ela explicou ainda que a Federação e os sindicatos têm a vontade de discutir as modalidades de trabalho mais adequadas e produtivas, seja presencial ou em home Office.

Além disso, a federação pretender levar até às prefeituras e o governo a cessação do desconto previdenciário de 14% dos aposentados que recebem aposentadoria com valor abaixo do teto salarial de R$ 7.507,00.

