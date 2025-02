Indústria de transformação liderou geração de empregos em MS no ano de 2024

A geração de empregos em Mato Grosso do Sul, no ano de 2024, foi liderada pelo setor da indústria de transformação já que abriu 6.370 novas vagas de trabalho, segundo os dados divulgados pelo Observatório da Indústria da Fiems.

O destaque ficou para as atividades de abate de bovinos com 1.288 vagas, fabricação de álcool que contratou 1.025 pessoas, mais 593 para fazer o abate de aves, 570 contratados para abate de suínos, a fabricação de açúcar gerou 466 empregos, enquanto a fabricação de produtos de carne abriu 459 oportunidades, as obras de alvenaria contrataram 234, o setor de extração de minério de ferro contratou mais 219 e por fim, a fabricação de conservas de peixes abriram 213 novas vagas em 2024. Somados, esses segmentos foram responsáveis por 5.067 vagas abertas no último ano.

Das cidades, Campo Grande foi que teve o maior saldo de contratação, com 1.624. A Capital foi seguida por Dourados, que teve 847 empregos gerados. As outras cidades são: 425 em Aparecida do Taboado, 384 em Nova Andradina, 376 em Sidrolândia, 349 em Três Lagoas, 304 em Itaquiraí, 261 em Corumbá, 245 na cidade de Eldorado, 245 em Rio Brilhante, 240 em Angélica e 212 em Bataguassu.

“Deste modo, o conjunto da atividade industrial chegou ao final do ano com um contingente total de 157.612 trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 116.363 na Indústria de Transformação, 28.426 na Indústria da Construção, 8.346 nos Serviços Industriais e 4.477 na Indústria Extrativa Mineral”, detalhou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Com isso, a indústria proporcionou, somente com o pagamento de salários ao longo de 2024, a injeção de um valor próximo a R$ 6,1 bilhões de reais na economia estadual.

