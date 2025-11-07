Menu
Menu Busca sexta, 07 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Setor da indústria gerou mais de 1,2 mil vagas durante setembro em MS

O dado referente ao ano chega a 13,5 mil trabalhos formais

07 novembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius
Indústria segue mantendo bons números na geração de empregosIndústria segue mantendo bons números na geração de empregos   (Fiems)

O setor industrial de Mato Grosso do Sul gerou 1.250 vagas de emprego em setembro, de acordo com dados do Observatório da Indústria da Fiems.

No acumulado deste ano, o estado já registrou a criação de cerca de 13,5 mil postos de trabalho formais, o que representa 44% de todas as vagas abertas em Mato Grosso do Sul no ano.

Entre as atividades que mais contribuíram para o aumento da ocupação estão a construção de edifícios, com 5.235 vagas, o abate de bovinos (1.895), o abate de suínos (896), a fabricação de álcool (803), além de obras de terraplanagem (660), construção de rodovias (574) e fabricação de celulose (570).

Nos municípios, Campo Grande foi o destaque, com 2.665 novos postos. Outras cidades que também tiveram bom desempenho foram: Inocência (+2.411), Nova Alvorada do Sul (+1.257), Ribas do Rio Pardo (+1.053), São Gabriel do Oeste (+1.035), Três Lagoas (+601), Dourados (+543) e Aparecida do Taboado (+514).

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro -
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Granja no Brasil
Economia
China suspende proibição de compra de carne de frango do Brasil
Imposto de Renda
Economia
Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Com 46 anos de atuação, a Fiems segue como ponto de articulação entre indústria e governo
Economia
Fiems completa 46 anos com foco em inovação e papel estratégico na economia de MS
Restituição dos valores podia ser pedido pelo aplicativo do INSS
Economia
Prazo para contestar descontos indevidos do INSS termina dia 14
Já sabe quando vai receber? 13&ordm; salário começa a ser pago em novembro; veja as datas
Economia
Já sabe quando vai receber? 13º salário começa a ser pago em novembro; veja as datas
Batata doce apresentou queda no preço
Economia
Alface e batata-doce puxam queda nos preços em Campo Grande
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Banco do Brasil
Economia
Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Depac Centro
Polícia
Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas