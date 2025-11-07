Setor da indústria gerou mais de 1,2 mil vagas durante setembro em MS

O setor industrial de Mato Grosso do Sul gerou 1.250 vagas de emprego em setembro, de acordo com dados do Observatório da Indústria da Fiems.

No acumulado deste ano, o estado já registrou a criação de cerca de 13,5 mil postos de trabalho formais, o que representa 44% de todas as vagas abertas em Mato Grosso do Sul no ano.

Entre as atividades que mais contribuíram para o aumento da ocupação estão a construção de edifícios, com 5.235 vagas, o abate de bovinos (1.895), o abate de suínos (896), a fabricação de álcool (803), além de obras de terraplanagem (660), construção de rodovias (574) e fabricação de celulose (570).

Nos municípios, Campo Grande foi o destaque, com 2.665 novos postos. Outras cidades que também tiveram bom desempenho foram: Inocência (+2.411), Nova Alvorada do Sul (+1.257), Ribas do Rio Pardo (+1.053), São Gabriel do Oeste (+1.035), Três Lagoas (+601), Dourados (+543) e Aparecida do Taboado (+514).

