Setor de papel e celulose gera quase 4 mil empregos formais em MS em 2025

O setor de papel e celulose respondeu por 3.985 admissões formais em Mato Grosso do Sul em 2025, segundo dados divulgados pelo Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose de Mato Grosso do Sul (Sinpacems). O número integra o saldo positivo de 16.368 empregos com carteira assinada registrados no Estado entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, conforme levantamento da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, com base no Painel do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre as empresas associadas ao sindicato, a Eldorado Brasil Celulose foi a que mais contratou no período, com 2.002 admissões, das quais 366 de mulheres. A Suzano registrou 1.868 contratações em suas operações industriais e florestais no Estado, incluindo 556 mulheres. A São José Papel e Embalagens contratou 80 trabalhadores, sendo 20 mulheres, enquanto a Sylvamo contabilizou 35 admissões, com 13 mulheres.

Somadas, as contratações das associadas alcançaram quase 4 mil novos postos de trabalho formais ao longo do ano, com participação feminina em diferentes áreas do setor.

Segundo o presidente do Sinpacems, Elcio Trajano Jr, os números indicam a relevância do segmento na economia estadual. “A presença do segmento de papel e celulose na economia sul-mato-grossense reforça a importância da indústria para a diversificação do mercado de trabalho e para o desenvolvimento socioeconômico da região. A contribuição do setor se reflete não apenas nos números absolutos de empregos formais, mas também no impacto positivo sobre a economia local, com geração de renda e fortalecimento de cadeias produtivas relacionadas. Entre os novos empregos gerados, a participação de mulheres demonstra o compromisso das empresas com diversidade de oportunidades e com a capacitação profissional no setor industrial”.

Dados do governo estadual apontam que Mato Grosso do Sul registra atualmente a quarta menor taxa de desemprego do país. Ainda conforme a avaliação oficial, a rotatividade observada no mercado de trabalho está associada à expansão de atividades econômicas e à implantação de grandes empreendimentos no Estado.

