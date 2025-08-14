Menu
Economia

Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde

Resultado é o quinto mês seguido de alta, mostra IBGE

14 agosto 2025 - 13h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Setor do transportes também teve destaqueSetor do transportes também teve destaque   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O setor de serviços, o que mais emprega na economia e concentra atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% na passagem de maio para junho. Esse desempenho é o quinto mês seguido de expansão e faz o setor atingir o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recorde anterior era de outubro de 2024 e maio deste ano. Os cinco meses consecutivos de alta deram ao setor um salto de 2%.

Com o resultado de junho, o setor fecha o primeiro semestre com alta de 2,5%. No acumulado de 12 meses, a expansão chega a 3%. Na comparação com junho de 2024, o mês de 2025 subiu 2,8%.

Destaque para transportes

Apesar do número recorde, das cinco grandes atividades pesquisadas pelo IBGE, apenas uma  serviços de transportes apresentou número positivo na passagem de maio para junho.

Confira os desempenhos:

  • - Serviços prestados às famílias: -1,4%
  • - Serviços de informação e comunicação: -0,2%
  • - Serviços profissionais, administrativos e complementares: -0,1%
  • - Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: +1,5%
  • - Outros serviços: -1,3%

O analista do IBGE, Rodrigo Lobo, detalha que das cinco atividades, a de transportes é a que tem maior peso (36,4%) na pesquisa, o que explica o fato de apenas um grande setor positivo conseguir fazer com que todo o setor de serviços tenha tido crescimento em junho.

Dentro dos transportes, os destaques foram o aéreo de passageiros e o de cargas, notadamente o rodoviário.

“É o principal modal pelo qual se deslocam as mercadorias, como a safra, mas também bens industriais. É uma atividade intimamente correlacionada com maior dinamismo da economia”, analisa.  

Conjunto da economia

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mês a mês pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que a produção da indústria brasileira cresceu 0,1% em junho ante maio; e o comércio recuou 0,1% no mesmo intervalo de comparação.

Nos desempenhos acumulados em 12 meses, a indústria cresceu 2,4%. O comércio apresentou expansão de 2,7%.

