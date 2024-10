Setor de serviços puxa fila e MS abriu 908 empresas em setembro

O setor de serviços foi o grande responsável por setembro apresentar um alto número de empresas abertas. Com mais da metade de novos estabelecimentos, o mês registrou abertura de 908 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul.

Os dados foram apresentados pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

O setor de Serviços foi responsável por mais de metade dos registros com 665, enquanto o Comércio ganhou 216 novas empresas e a Indústria teve 37 registros.

No ano, o total acumulado já é de 8.614 novas empresas, sendo 6.135 do setor de Serviços, 2.143 do Comércio e 336 da Indústria.

Com relação à distribuição regional, Campo Grande continua sendo o maior mercado empresarial do Estado, tendo registrado 400 novas empresas em setembro. Em seguida vem Dourados com 118 e depois Três Lagoas com 56.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também