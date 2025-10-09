Menu
Economia

Setor industrial de MS movimentou quase metade dos empregos formais até agosto

Nos oito primeiros meses, foram mais 12,2 mil vagas criadas, representando 41% das oportunidades

09 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Setor da indústria gerou bastante empregoSetor da indústria gerou bastante emprego   (Fiems)

O setor industrial dominou completamente as gerações de emprego no período de janeiro a agosto deste ano em Mato Grosso do Sul, onde foram criados 12,2 mil vagas formais para trabalhadores.

Esse valor representa cerca de 41% de todas as oportunidades abertas no Estado, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

Nesse período, destacaram-se as atividades de: construção de edifícios (+4.636), abate de bovinos (+1.721), abate de suínos (+812), fabricação de álcool (+808), obras de terraplanagem (+643), construção de rodovias (+581), fabricação de celulose (+530), montagem de estruturas metálicas (+266), fabricação de pré-moldados de concreto (+234), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+194) e fabricação de pós alimentícios (+189).

Inocência é quem liderou a quantidade de vagas com 2.336, seguida de Campo Grande com 2.249, Nova Alvorada do Sul com 1.044, São Gabriel do Oeste com 883, Ribas do Rio Pardo com 841.

Na sequência aparecem: Três Lagoas com 590, Aparecida do Taboado com 555, Dourados com 427, Naviraí com 351, Rio Verde de Mato Grosso com 276, Bataguassu com 259 e Mundo Novo com 242.

