Setor industrial teve participação de 73% nas exportações de MS em maio

O Observatório da Indústria da Fiems apontou que as exportações industriais do Mato Grosso do Sul chegaram a US$ 3 bilhões no acumulado do ano, US$ 644,7 apenas em maio. No mês a movimentação representa 73% de toda a receita de exportação do Estado.

O valor referente a maio representa um crescimento de 25% em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, No acumulado do ano, essa participação atingiu 72%. “Isso corresponde a um aumento de 28% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando as vendas ao exterior somaram US$ 2,40 bilhões, resultado que também representa o maior valor já alcançado para o período considerado”, explicou.

Os segmentos com maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, que juntos responderam por 83% das exportações do Estado de janeiro a maio de 2025.

No grupo Celulose e papel, a receita acumulada foi de US$ 1,4 bilhão. O principal produto foi a pasta química de madeira. Entre os principais compradores estão China, Itália, Holanda, Turquia e Estados Unidos.

O Complexo frigorífico somou US$ 829 milhões entre janeiro e maio. Os principais produtos foram carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. China, Estados Unidos, Chile, México e Japão lideram entre os importadores.

Já o grupo de Óleos vegetais e demais produtos de sua extração registrou receita de US$ 267,3 milhões. Os produtos mais exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets de soja e óleo de soja bruto. Holanda, Indonésia, Índia, Vietnã e Polônia foram os principais destinos.

