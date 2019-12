Setor produtivo traz especialista para debater reforma da previdência de MS

O setor produtivo de Mato Grosso do Sul promove nesta quarta-feira (4) um debate sobre o impacto das reformas, em especial o projeto da previdência estadual, de autoria do governador Reinaldo Azambuja, que tramita na Assembleia Legislativa.

Com o tema “A Importância das Reformas no Desenvolvimento Econômico de MS”, o debate trará o economista e doutor em ciência política, Paulo Tafner, que esplanará sobre o assunto. O evento contará com representantes do setor produtivo e tem como objetivo manifestar apoio ao projeto da reforma estadual. Na oportunidade, os participantes assinarão um ofício que será entregue ao presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa.

O debate é aberto ao público e acontecerá a partir das 18h30 no auditório da Casa da Indústria, na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), em Campo Grande.

