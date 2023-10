Sextou com S de 'Sem Pix': BC e outras instituições enfrentam instabilidade

Pode se preparar para tirar a poeira da carteira. Usuários de diversas instituições bancárias, como Nubank, Inter, Caixa Econômica Federal e Santander, estão enfrentando problemas envolvendo o envio de Pix nesta sexta-feira (6).

O motivo? Segundo o site Downdetector, que registrou os problemas nas demais instituições, o Banco Central (BC), responsável por controlar o Pix, está enfrentando instabilidade hoje, o que levou a indisponibilidade do sistema de transferências instantâneas em diversos bancos do Brasil.

O pico de reclamações foi às 15h31. Até o momento, a instituição não se declarou sobre a instabilidade.

Vale lembrar que, apesar das reclamações, o problema pode não afetar a todos, com isso, enquanto alguns terão problemas no envio do Pix, outros conseguirão realizar as transações sem problemas.

