Shopee começa a aplicar novas regras em compras internacionais; confira

A Shopee deu início nesta sexta-feira (6) a aplicação de novas normas para venda de produtos importados com isenção de imposto para remessas de até US$ 50, por meio do programa Remessa Conforme.

Segundo as novas diretrizes, as compras dentro desse limite de valor terão a aplicação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17%. Caso a compra ultrapasse o valor de US$ 50, cerca de R$ 258,27 na cotação atual, será acrescentado o valor do imposto de 60% mais o ICMS de 17%.

Apesar dessa mudança, segundo dados da empresa, 85% das compras realizadas na Shopee correspondem a produtos nacionais, que não estão sujeitos à cobrança de imposto de importação.

