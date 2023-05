Shopping da Capital terá ação para auxiliar na declaração de Imposto de Renda

O prazo para declaração do Imposto de Renda encerra no dia 31 de maio. Quem ainda não conseguiu acertar as contas com o leão, pode tirar procurar o Shopping Campo Grande para tirar dúvidas. Nos dias 26 e 27, das 12h às 19h, um espaço estará disponível para a população que ainda não conseguiu preencher o formulário.

Em Mato Grosso do Sul, conforme a Receita Federal, até esta terça-feira (23) cerca de 170 mil contribuintes do estado ainda não entregaram a declaração, do total esperado de 552 mil.

Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da UCDB, sob a supervisão de professores, realizam atendimento e orientações gratuitamente para quem comparecer ao stand montado próximo a área da expansão do Shopping com documentos pessoais, documentos que comprovem rendimentos, dos dependentes e despesas ou gastos que possam ser informados na declaração.

Quem deve declarar:

Contribuintes que receberam rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2022 são obrigados a declarar. Além disso, deve acertar as contas com a Receita Federal o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

