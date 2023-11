Simone elogia reforma tributária

Saiba Mais Economia Fazenda vê espaço para acelerar análise da Reforma Tributária na Câmara

Em agenda por Mato Grosso do Sul, no "Dia D" da 3ª Operação SULMaSSP, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet comentou sobre a reforma tributária, aprovada nesta semana no Senado Federal, que segundo ela é a reforma "dos mais pobres e da indústria".

"Essa semana foi histórica, não tenham medo da reforma tributária. Há exatamente 30 anos nós falávamos da importância da reforma tributária no Brasil, pois nosso país é pobre porque não cresce, a quatro décadas o Brasil cresce 1% ao ano em média porque tem um sistema tributário perverso que cobra muito imposto dos mais pobres", alegou a ministra.

A proposta introduz o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) no sistema tributário nacional e cinco impostos que existem hoje serão substituídos por dois IVAs, sendo três tributos federais (PIS, Cofins e IPI) que dão origem à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal;

E o ICMS (estadual) e do ISS (municipal) serão unificados no formato do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), com gestão compartilhada entre estados e municípios. Segundo a proposta, o período de transição para unificação dos tributos vai durar até sete anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, impostos atuais serão extintos.

Segundo Simone, quando a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária começar a vigorar para efeito de estado, em 2038, MS já terá crescido e não haverá perda.

Ela ainda reforçou um recado do presidente Lula para o governador. "O governador Eduardo Riedel pode ligar para qualquer ministro de Estado a qualquer hora que todos os ministros irão atende-lo a qualquer momento, e essa confiança é fruto de competência do governador e do Governo Federal que sabe que agora é momento de união"

Eduardo Riedel destaca que a partir da avaliação da receita entre 2024 e 2028, o Fundo de Seguro Receita, não deixa "que MS perca R$ 0,1 centavo sequer no seu desenvolvimento em relação ao orçamento que tinha". E o Fundo de Desenvolvimento Regional é um recurso a mais para gerar competitividade aos negócios. "As empresas não vão mais se preocupar com bitributação e ICMS, a gente está conseguindo avançar em uma das reformas transformadoras que estão ocorrendo no Brasil", finalizou o governador.

No texto, há um mecanismo que impede a perda de arrecadação nos primeiros anos da reforma. O dispositivo também funcionará como uma “trava” para a elevação de cobranças.

