Stand PrefCg tratará sobre adubo orgânico e cases de sucesso neste sábado

O espaço, instalado na 83ª Expogrande, conta na programação deste sábado (22) com palestras sobre a transformação de resíduos em adubo, além da apresentação da case de sucesso no ramo de sorvetes, proporcionando aos visitantes um ambiente para troca de experiências.

O momento de networking começa a partir das 17h. Dando início a rodada de palestras, às 17h30, a empresa Sementes Manejo trata sobre a transformação de resíduos de sementes em adubo orgânico.

Em seguida, às 18h, será a vez do público conhecer a história de sucesso da empresa Bellamoni Sorvetes, que vai abordar o tema “Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor”.

Já às 18h30, o publicitário Felipe Todesco encerra a rodada deste sábado no estande, com o tema “Oratória de Influência”.

O estande conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

As inscrições para quem deseja assistir as palestras deverão ser feitas neste link .

