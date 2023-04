STF considera constitucional o piso salarial de agentes comunitários de saúde

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional o piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, independente do regime jurídico que estiverem vinculados.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que, após a Emenda Constitucional 120/2022 entrar em vigor, a responsabilidade passou a ser da união, logo, a fixação do piso é de responsabilidade da união.

“A adoção do piso nacional, independentemente do regime jurídico (estatutário ou celetista), evita que realidades socioeconômicas díspares criem disfunções nos serviços de saúde, o que geraria um prejuízo enorme ao Brasil”, afirmou o minsitro.

A decisão foi unânime.

