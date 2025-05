Sudeco lança Microcrédito Produtivo Orientado na próxima na Capital

Para ampliar o acesso ao crédito no Centro-Oeste, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) lança em Campo Grande nos dias 2 e 3 de junho a linha "Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)",que será disponibilizado na edição da Caravana da Sudeco Mato Grosso do Sul, ação itinerante que leva orientação e soluções financeiras a pequenos empreendedores da região.

O MPO/Sudeco oferece condições facilitadas para aquisição de equipamentos, capital de giro, investimentos em produção agrícola, reformas, expansão de plantio e outras melhorias na atividade produtiva. O crédito é acompanhado de orientação técnica e apoio institucional.

A expectativa é que o Microcrédito Produtivo Orientado passe a integrar permanentemente o portfólio de serviços oferecidos pela Caravana da Sudeco, sendo replicado em futuras edições nos demais estados da região Centro-Oeste.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ações como a Caravana da Sudeco são fundamentais para que o crédito chegue a quem mais precisa. “O diferencial da Caravana está em levar informação de forma simples e acessível. Nosso foco são os micros e pequenos empreendedores que, muitas vezes, não sabem por onde começar. Nós mostramos o caminho, explicamos cada passo e tornamos o crédito algo possível para quem está à margem do sistema financeiro tradicional”, destacou o ministro.

A caravana da Sudeco será realizada na sede do Sebrae em Campo Grande, com programação que inclui palestras, atendimento técnico e orientações detalhadas sobre as ferramentas de fomento disponíveis para pequenos negócios da região.

A evento também contará com técnicos especializados realizando atendimento individualizado sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) e outras fontes de recursos voltadas ao desenvolvimento regional.

Depois de atender em Campo Grande, a próxima parada será em Três Lagoas, com ações previstas para o dia 5 de junho, das 9h às 18h, na unidade local do Sebrae.

