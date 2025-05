Suinocultura vira referência e impulsiona economia sul-mato-grossense

A suinocultura avança em Mato Grosso do Sul com quase 300 granjas em operação. Em 2024, o Estado abateu mais de 3,39 milhões de suínos e produziu 315 mil toneladas de carne, com geração de cerca de 32 mil empregos diretos. A cadeia envolve 129 empresas e projeta crescimento de 10% para 2025.

Os dados foram apresentados no 7º Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura de MS, em Dourados. Entre os destaques do setor estão a alta produtividade, grãos a preços competitivos, infraestrutura moderna e incentivos públicos.

Segundo o secretário executivo da Semadesc, Rogério Beretta, a atividade oferece segurança para investidores, integra-se à indústria e adota tecnologias sustentáveis. “Gera empregos, movimenta a economia e é viável para pequenas propriedades”, afirmou.

Beretta revelou que hoje o Estado conta com cerca de 300 produtores atuando na suinocultura, distribuídos entre a região sul e o norte, como em São Gabriel do Oeste, incluindo produtores independentes.

"Esses produtores têm abatido aproximadamente um milhão de suínos gordos por ano. E o crescimento é expressivo. A indústria de São Gabriel do Oeste, por exemplo, que abatia 2.500 suínos por dia, vai passar a abater 5 mil. Já a Seara, aqui de Dourados, que já abatia 5 mil suínos por dia, está inaugurando o abate de 10 mil por dia", afirmou.

Ao finalizar, o secretário enfatizou o protagonismo do Mato Grosso do Sul na suinocultura brasileira. “O Estado com certeza é uma referência. Todos os anos recebemos os balanços dos melhores índices de produção do Brasil e sempre estamos muito bem colocados, entre primeiro, segundo ou terceiro lugar”.

