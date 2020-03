Supermercados afirmam que nÃ£o faltarÃ£o produtos nos estabelecimentos

A Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) e Asmad (Associação Sul-Mato-Grossense dos Atacadistas e Distribuidores) publicaram nesta quinta-feira (19) notas para tranquilizar consumidores. Segundo as entidades, não faltarão distribuição e comercialização de produtos de necessidades básicas, como alimentação ou higiene pessoal, nos supermercados de Mato Grosso do Sul durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme as associações, ontem (18), após o anúncio do Decreto Municipal aconselhando o fechamento de shoppings, houve uma corrida aos super e hipermercados da capital. “As entidades estão acompanhando atentamente a evolução das notícias sobre a pandemia. Quanto ao abastecimento de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Temos monitorado as lojas supermercadistas do estado e não identificamos nenhum problema de desabastecimento”, afirmou a Asmad por meio de nota a imprensa.

A entidade ainda orientou que, “todo o setor de distribuição e atacado continua operando normalmente, conforme os decretos e orientações governamentais. A população não tem necessidade de estocar alimentos em casa. O abastecimento prosseguirá como de rotina, claro que cumprindo todos os protocolos de higiene”.

Também por meio da assessora de imprensa, a Amas explicou que não há falta de nenhum produto nos supermercados, exceto o álcool em gel. “A colaboração da população neste momento é muito importante, para evitarmos a aglomeração de pessoas, para a prevenção da transmissão do vírus. Vale ressaltar que as prateleiras dos supermercados se encontram vazias às vezes por conta do alto índice de compras, e com os supermercados lotados não tem como os funcionários reporem as gôndolas”, argumentou.

Orientações da Asmad.

- Vá sempre apenas uma pessoa por família ao supermercados;

- Idosos ou pessoas do grupo de risco, peça para outra pessoa fazer as compras;

- Evite levar crianças aos supermercados;

- Procure ficar pelo o menos 1,5m das pessoas;

- Ao tossir ou espirar cubra a boca e o nariz com o braço ou lenço;

- Procure pagar com cartão ao invés de dinheiro, para evitar contato físico com o operador de caixa.

