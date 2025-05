Sustinho: Trabalhadores tem salgo do FGTS "zerado" no aplicativo

Usuários do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tomaram um susto na manhã desta segunda-feira (26), após uma instabilidade fazer com que o saldo aparecesse como indisponível para alguns trabalhadores.

Enquanto para alguns o aplicativo apresentava um erro, informando que era impossível consultar as contas do fundo, para outros, o susto foi maior, já que o saldo aparecia como “inexistente”, ou seja, como se nunca tivesse sido depositado.

Segundo o g1, a Caixa Econômica Federal, operadora do FGTS, informou que, por volta de 14h45, o funcionamento do aplicativo havia sido 100% reestabelecido. “A Caixa informa que houve uma instabilidade no App FGTS, que já está sendo restabelecido, sem prejuízo aos trabalhadores”, afirmou o banco.

