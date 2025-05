Tá bom ou quer mais? Abril contabiliza mais de 1,1 mil novas empresas em MS

A economia sul-mato-grossense tem um motivo para sorrir. O mês de abril foi considerado o melhor da série histórica em relação à abertura de novas empresas: foram 1.118 novos negócios inaugurados em Mato Grosso do Sul, conforme divulgado pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

Esse número representa o maior para o mês em toda a série histórica, que se inicia em 2000.

No ano passado, por exemplo, abril também já havia superado as expectativas ao registrar 1.038 novas empresas. Neste ano, nos quatro primeiros meses, já são 4.868 novas firmas, sendo que todos os meses ficaram com quantitativos acima da casa do milhar.

O setor de Serviços continua abarcando a maior quantidade de novos registros. Foram 841 novas firmas de Serviços em abril, seguido do Comércio (233) e da Indústria (44). No ano os Serviços também lideram com 3.663 empresas, em segundo vem o Comércio (1.034) e a Indústria com 171.

Entre os subsetores da economia, destacaram-se Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial (39), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (37), Atividades de Psicologia e Psicanalise (35), Promoção de Vendas (32), Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (29), Atividade Odontológica (26), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (24), Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo não Especificados Anteriormente (24), Holdings de instituições não-Financeiras (21), Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet (20).

Na distribuição regional, Campo Grande liderou a abertura de empresas em abril com 478, seguido de Dourados (125), Chapadão do Sul (69), Sonora (36), Ponta Porã (35), Três Lagoas (34), Corumbá (32), Naviraí (26), Maracaju (21), Nova Andradina e Sidrolândia (18), Aquidauana (17), Paranaíba (11), Caarapó e Costa Rica (10).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também