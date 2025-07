Tarifaço derruba preços da carne, café e laranja no atacado brasileiro

Mesmo antes de entrarem em vigor, as novas tarifas de importação anunciadas pelos Estados Unidos já causam impacto no mercado brasileiro.

Os preços das principais commodities exportadas ao mercado norte-americano — carne, café e laranja — registraram recuo no atacado nacional nos últimos dias, movimento oposto ao observado nos EUA, onde os mesmos produtos seguem em alta ao consumidor.

Segundo dados do CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o boi gordo lidera a queda. Em julho, o índice CEPEA em dólar recuou 8,05%. Com isso, a arroba caiu de cerca de US$ 58 para US$ 53,20 nas negociações do dia 23.

Outras commodities também tiveram desvalorização. A caixa de laranja (40,8 kg) caiu 5% no período, passando de US$ 8 para US$ 7,60, no preço pago ao processador da fruta.

O café arábica, tipo preferido nos EUA, caiu 4,18%, enquanto o robusta recuou 11,41% no acumulado do mês.

Em relatório, o CEPEA destaca que a imposição tarifária dos Estados Unidos — que passará de 10% para 50% a partir de 1º de agosto — aumentou a instabilidade no mercado, especialmente para o café.

O Brasil, maior exportador global de arábica, é responsável por cerca de um terço do café consumido nos EUA.

Apesar da mudança, países como Colômbia, segundo maior fornecedor de café aos americanos (com 20% do mercado), seguem isentos das tarifas. Já o Vietnã, importante exportador de robusta, enfrenta tarifa de 20%.

Alta nos EUA

Enquanto os preços caem no Brasil, os consumidores norte-americanos enfrentam alta. Dados do índice CPI (Consumer Price Index) mostram aumento dos três itens em junho, antes mesmo do anúncio tarifário.

A carne moída subiu 1,4% no mês e acumula alta de 9% no ano. Especialistas alertam que, com as tarifas, a carne pode se tornar o novo “vilão da inflação”, em substituição aos ovos — que tiveram alta significativa após surtos de gripe aviária.

A laranja teve aumento de 4,4% em junho, e o café subiu 2,2% no mesmo período. As tarifas de 50% foram anunciadas em 9 de julho e entram em vigor no dia 1º de agosto.

