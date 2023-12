Tarifas na rodoviária de Campo Grande terão reajuste de 3,85% em 2024

Os usuários do Terminal Rodoviário de Campo Grande devem se preparar para ajustes nos preços a partir do próximo ano. Os serviços oferecidos no local foram reajustados em 3,85%, conforme anunciado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg).

A homologação do reajuste foi oficializada por meio da Portaria n. 19/2023, datada de 28 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira (29). A Agereg, sob o comando de Odilon de Oliveira Júnior, Diretor-Presidente, destaca que a medida entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Com esse ajuste, os preços de diversas taxas e serviços sofrerão alterações, incluindo as taxas de embarque para linhas metropolitanas, intermunicipais, interestaduais e internacionais, a Tarifa de Acostamento do Terminal (TAT) e serviços acessórios, como estacionamento e guarda-volumes.

A tabela a seguir apresenta os valores atualizados:

Os procedimentos administrativos para a aplicação desse reajuste ficarão sob responsabilidade da Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande Ltda. (CTRCG). A Agência de Regulação determinará tais procedimentos por meio de atos normativos, como estabelecido pela resolução.

