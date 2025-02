Taxa de desemprego fica em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (27), mostram que a taxa de desocupação ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro deste ano.

Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, após ele registrador o menor patamar já registrado em sua série histórica, que começou em 2012, no trimestre encerrado em novembro do ano passado.

Apesar da alta, a taxa de desemprego no Brasil ainda está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando foi de 7,4%.

No total, a população desocupada ficou em 7,2 milhões no trimestre encerrado em janeiro deste ano, uma alta de mais de 400 mil pessoas, ou 5,6%, em comparação com o registrado no trimestre anterior.

Já a população ocupada foi de 103 milhões, diminuindo em 641 mil pessoas, 0,6%, em comparação com o registrado no trimestre anterior, e 2,4% acima da apurada em janeiro de 2024, o que representa um aumento de 2,4 milhões de pessoas.

