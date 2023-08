Taxa Selic é cortada em 0,50 ponto percentual, indo para 13,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, no final da tarde desta quarta-feira (2), reduzir em 0,50 ponto percentual os juros básicos do país, a Selic, que passa de 13,75% para 13,25% ao ano.

Esse é o primeiro corte de juros promovido pelo órgão desde agosto de 2020, e em comunicado divulgado logo após a decisão, o colegiado explica que a melhora do quadro inflacionário do país permitiu que o BC iniciasse um ciclo “gradual” de redução de juros no país.

Ainda foi sinalizado que outros cortes da mesma magnitude podem vir nas próximas reuniões.

O voto de desempate para a redução foi do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Além de Neto, votaram a favor Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso.

Já Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes votaram contra a decisão.

