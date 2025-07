Tebet defende meta fiscal em audiência sobre LDO de 2026

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou, nesta terça-feira (8), que a equipe econômica do governo segue comprometida com a manutenção da meta fiscal para 2026, prevista em superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 34,3 bilhões.

A declaração foi dada durante audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), no Congresso Nacional.

Segundo a ministra, o cumprimento da meta é “possível, mas desafiador”, e as projeções contidas no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) são baseadas em cálculos técnicos e realistas.

“As receitas não estão superestimadas, nem as despesas subestimadas. Trabalhamos em cima de estimativas muito bem assentadas em evidências. Em alguns casos, até pessimistas”, destacou Tebet.

A LDO define as diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento da União para o ano seguinte.

O texto de 2026 mantém a política fiscal adotada nos dois primeiros anos do atual governo, que previu déficit primário zero com margem de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos.

O relator do projeto é o deputado Gervásio Maia (PSB-PB). A proposta deve ser votada na comissão e posteriormente no Plenário até o dia 17 de julho, respeitando o calendário legislativo.

O governo federal precisa enviar ao Congresso a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 até o fim de agosto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também