Tem veículo flex? Saiba se vale a pena abastecer com etanol na Capital

A Petrobras anunciou nesta semana um aumento de R$ 0,41 no preço do litro da gasolina e elevou em R$ 0,78 o diesel para as distribuidoras, com o aumento os motoristas acabam desenbolsando mais na hora de abastecer.

Com a mudança nos valores, o litro da gasolina passou a valer por R$ 2,93, enquanto o diesel custa R$ 3,80. No entanto, em Campo Grande, na última semana, o valor máximo da gasolina havia sido encontrado por R$ 5,29, conforme relatório da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Um novo relatório com valores atualizados será publicado a partir de amanhã (19).

Sendo assim alguns motoristas, que possuem veículos flex, que correspondem a mais de 90% dos automóveis comercializados podem usar a versatilidade do carro, fazendo a comparação do custo benefício.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro-MS), Edson Lazaroto, explica uma conta básica para o consumidor comparar e saber se vale a pena abastecer com etanol ou gasolina, levando em conta a quilometragem que cada combustível cobre.



"A gente divide o preço da bomba do etanol pelo da gasolina, se der abaixo de 70%, é mais vantajoso abastecer com etanol, porque ele consome mais 30% do que a gasolina". Enquanto a gasolina faz 10km por litro, o etanol faz 7km.

Exemplo: Se o etanol estiver R$ 3,99 e a gasolina R$ 5,40, o consumidor pode dividir 3,99 por 5,40, que vai dar 0,73, acima dos 0,70, logo seria mais vantajoso abastecer com gasolina.



Pensando nisso, o JD1 pesquisou alguns postos onde o custo benefício de se abastecer com etanol é maior. Confira:



- Rede Bonato - Duque de Caxias 5.403, Vila Serradinho

- Tork Oil - Avenida Mato Grosso, 809

- Jackeline Locatelli - 25 de dezembro/ Mato grosso

- Kátia Locatelli - Mato Grosso/Ceará

- Posto Atem - Mato Grosso 3.670

- Posto Alloy - Padre João Crippa/ Rua Marechal Candido Mariano Rondon

- Posto Faleiros - Av. Guaicurus, Centenário

- Posto São Jorge - Av. Guaicurus, Monte Alegre

- Ipiranga Locatelli - Av. Rita Vieria 587, Rita Vieira

- Posto Park Avenida - Av. Três Barras 2.371, Rita Vieira

- Rede Faleiros Ipiranga - Marquês de Lavradio/Av. Rouxinol, Tiradente

- Auto Posto El Cielo - Avenida Ministro Joao Arinos

- Posto Tereré - Afonso Pena/Em frente ao Shopping CG

Deixe seu Comentário

Leia Também