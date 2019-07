Termina em duas semanas prazo de pagamento no Refis

O prazo para o pagamento das dívidas com a prefeitura pelo Programa de Pagamento Incentivado (PPI), ou Refis vai até 12 de agosto. O contribuinte tem duas semanas para garantir o pagamento com até 90% de desconto.

De acordo com a chefe de Divisão de Arrecadação da Sefin, Djanira Magalhães, a média diária é de 800 atendimentos e, cerca de 13 mil pessoas fizeram a renegociação do Refis com a prefeitura. O atendimento começou no dia 1º julho.

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto explica que o Refis abrange todos os tributos administrados pela prefeitura, entre eles o ISS, ITBI, taxas públicas, mas principalmente o IPTU. “A Prefeitura de Campo Grande têm hoje mais de 195 mil contribuintes com algum tipo de atraso e esta dívida chega a um montante de aproximadamente R$ 2,2 bilhões em parcelas em aberto", esclareceu Pedrossian Neto

A Prefeitura de Campo Grande disponibiliza um telefone exclusivo para quem tem imóvel em Campo Grande, mas mora em outras cidades. Esses contribuintes podem ligar para o telefone 4042 – 0508, ramal 3082. O atendimento é feito na Central do IPTU, na Rua Arthur Jorge, 500, das 8 às 16 horas, inclusive no horário do almoço.

