TJMS firma parceria com a Fiems e servidores terão desconto na conta de energia

Servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) poderão obter até 20% de desconto na conta de energia elétrica por meio do programa “Em Conta”, promovido pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

A iniciativa foi firmada pelo presidente do TJMS, Dorival Renato Pavan, em parceria com a Fiems, por proposição de seu presidente, Sérgio Longen. O programa oferece benefícios gratuitos ao Tribunal de Justiça em convênio com o órgão.

Ao final de um ano, os participantes pagarão o equivalente a duas faturas a menos no consumo de energia elétrica, gerando economia para suas famílias. A adesão é totalmente digital e estará disponível na intranet do TJMS a partir da próxima semana. Basta acessar o link e preencher os dados solicitados.

Durante a reunião, o diretor de Sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, explicou que o programa alia economia financeira e responsabilidade ambiental, promovendo práticas sustentáveis entre os servidores.

O que é? O programa “Em Conta” fornece energia limpa diretamente das usinas próprias da Fiems, sem necessidade de obras ou instalação de equipamentos. O desconto é aplicável a contas de luz acima de R$ 250 por mês, não há fidelidade obrigatória, e especialistas auxiliam na transição energética.

As mais de 250 usinas fotovoltaicas do programa têm capacidade de gerar 6.500 MWh por mês, suficiente para abastecer mais de 18,5 mil residências, equivalente a três bairros do tamanho das Moreninhas, em Campo Grande. A gestão do programa é feita pelo Centro de Sustentabilidade da Indústria (CSI) da Fiems.

Para mais informações, o programa disponibiliza atendimento pelo WhatsApp: (67) 99731-4368.

