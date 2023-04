Trabalhadores que ganham até R$ 2.640 ficarão isentos do Imposto de Renda

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou nesta sexta-feira (28) que com o reajuste do salário mínimo no Brasil para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, quem recebe até dois salários, R$ 2.640, ficará isento do Imposto de Renda.

“Esse é o primeiro passo. O presidente Lula se comprometeu a isentar até quem ganhar R$ 5 mil e isso será feito ao longo do mandato”, afirmou o ministro.

A regra atual isenta quem ganha até R$ 1.903,98 de pagar o Imposto de Renda.

A correção na tabela será feita por meio de Medida Provisória (MP), que tem efeito imediato mas precisa ser votada no Congresso futuramente.

Declaração

Desde o dia 15 de março a Receita Federal começou a aceitar as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2023.

O contribuinte tem até o dia 31 de maio para prestar contas à Receita Federal, caso contrário, ficarão sujeitos a multa correspondente a 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite a 20% do valor do imposto de renda.

