Trabalhadores têm até amanhã para sacar abono salarial; veja quem tem direito

Termina nesta quinta-feira (28) o prazo para trabalhadores e servidores aptos realizarem o saque do abono salarial PIS-Pasep 2023, referente ao ano-base de 2021. Após essa data, os valores não pagos serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do Programa de Integração Social (PIS), aproximadamente R$ 71,7 milhões ainda não foram pagos para cerca de 84,5 mil trabalhadores que não procuraram sacar o benefício. O Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é pago pelo Banco do Brasil.

Tem direito ao benefício quem: está cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos; tenha trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); tenha recebido até 2 salários-mínimos médios de remuneração durante o período trabalhado; ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base de 2021; e tenha os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base.

O abono é um benefício anual concedido a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Para consultar se você tem direito ao benefício, basta acessar Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br ou pelo telefone 158.

Pelo aplicativo, basta acessar a conta utilizando CPF e a senha utilizada no gov.br. Depois, basta tocar na aba “Benefícios” e, em seguida, em "Abono Salarial".

