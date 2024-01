Transferências DOC e TEC se encerram na próxima segunda-feira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou, nesta segunda-feira (8), um lembrete sobre o fim do DOC (Documento de Ordem de Crédito) na próxima segunda-feira (15), quando as operações serão desativadas permanentemente.

Até às 22h (horário de Brasília) da data limite, os usuários ainda poderão agendar pagamentos até o dia 29 de fevereiro, quando o serviço será encerrado definitivamente pelas empresas. Além disso, a data também marca o prazo para os bancos processarem pagamentos enviados pelos clientes.

A data também marca o fim das operações de Transferência Especial de Crédito (TEC), modalidade adotada exclusivamente por empresas para o pagamento de benefícios aos seus funcionários.

Walter Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban, explica que a extinção dessas modalidades leva em conta a preferência dos brasileiros pelo PIX, modalidade de pagamentos instantâneos lançada em novembro de 2020.

“Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado”, explica.

Dados da própria Febraban apontam que, durante o primeiro semestre de 2023, operações via DOC representaram somente 18,3 milhões de operações, apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no ano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também