Última parcela do IPVA 2019 vence nesta sexta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os proprietários de veículos automotores que optaram pelo parcelamento do IPVA 2019 tem até esta sexta-feira (31), para quitar a última parcela.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), concede desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fipe.

De acordo com o Secretário de Fazenda Felipe Mattos os contribuintes que por não estiverem em posse dos boletos, podem emitir uma segunda via pela internet . Para quem perdeu o prazo de parcelas anteriores, há também a possibilidade de regularizar.

Basta entrar no site da Sefaz ou ainda buscar auxílio junto às Agências Fazendárias (Agenfas) nos municípios. “O proprietário paga uma multa referente ao atraso e, na sequência, faz os demais pagamentos no prazo regular. Para a consulta é preciso ter em mãos o documento do veículo”, alerta Mattos.

Os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30.

A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

Deixe seu Comentário

Leia Também