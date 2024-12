Último dia: Campo-grandenses tem até hoje para garantir descontos pelo Refis 2024

Hoje (20) é o último dia para os contribuintes participarem do Programa de Pagamento Incentivado (PPI), conhecido como Refis. A iniciativa oferece a oportunidade de negociar dívidas com o município, com descontos que chegam a 80% sobre encargos, incluindo juros e multas, seja para pagamento à vista ou parcelado.

Para garantir mais comodidade, o programa conta com canais de atendimento remoto, permitindo que os contribuintes realizem negociações de forma prática e sem necessidade de deslocamento. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos números (67) 4042-1320, (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873. Também é possível acessar o site oficial do Refis (https://refis.campogrande.ms.gov.br) para simular condições de pagamento e emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 156.

Já aqueles que preferem atendimento presencial podem se dirigir à Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, das 8h às 16h.



Formas de pagamento - Os contribuintes que escolherem quitar suas dívidas de forma integral terão acesso a um abatimento máximo de 80% sobre os encargos. Já aqueles que optarem pelo parcelamento encontrarão condições que variam conforme o tipo de débito e a quantidade de parcelas desejada. No caso de dívidas relacionadas a imóveis, como o IPTU, os descontos sobre os encargos podem atingir até 60%, sendo exigido um pagamento inicial entre 5% e 15% do valor total, dependendo do número de parcelas, que podem ser distribuídas em até 18 meses.



Para débitos econômicos, como ISS e ITBI, o desconto para pagamentos à vista também é de 80%. No entanto, no parcelamento, o valor mínimo de cada parcela aumenta proporcionalmente ao prazo: começa em R$ 100 para pagamentos em até 6 vezes e chega a R$ 2.500 em planos de até 60 parcelas. É possível renegociar tributos e taxas, independentemente de estarem ou não inscritos na dívida ativa. Entretanto, o programa não contempla multas contratuais, ambientais ou de trânsito.

