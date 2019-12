Último dia do Refis Municipal tem fila de 80 metros

No último dia do Refis de Natal da prefeitura ,uma fila de 80 metros, vai até o final do estacionamento lateral da prefeitura. Com desconto de até 90% nos juros e multas para o pagamento à vista, termina nesta segunda-feira (23).

A novidade deste novo programa é que ele oferece descontos aos contribuintes com débito deste ano de 2019.

O objetivo com o Refis de Natal é dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regularizar débitos tributários e não tributários vencidos até a vigência desta Lei, estando estes inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

No caso de parcelamento ou reparcelamento em até seis vezes, a remissão será de 75%. Para quem pagar em 12 parcelas, o desconto cai para 30%.

O atendimento na Central do IPTU, da Rua Arthur Jorge, 500, é das 8 às 16 horas, inclusive no horário do almoço. Para este serviço, a Prefeitura de Campo Grande disponibiliza 50 atendentes.

