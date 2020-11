Veja quem são os beneficiário que recebem parcela do auxílio nesta quarta

A Caixa Econômica Federal paga para cerca de 3,5 milhões de beneficiários do ciclo 5 nascidos em março o R$ 1,2 bilhão em suas contas poupança social digital.

A partir de hoje, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos ou nas casas lotéricas, compras pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

Saques e transferências para quem recebe o crédito hoje serão liberados a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Outros 168,3 mil beneficiários receberão R$ 110,9 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,4 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão.

A terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para os beneficiários do Bolsa Família também é paga hoje. Cerca de 1,6 milhão de pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 7 receberão R$ 422,2 milhões.

Para quem recebe o Bolsa Família nada muda em relação ao calendário normal de pagamentos. O recebimento do Auxílio Emergencial Extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Deixe seu Comentário

Leia Também