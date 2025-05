Venda de carros usados cresce em Campo Grande e mostra futuro promissor

Segundo dados da Fenauto, em 2024 a venda de carros seminovos apresentou um aumento de 8,3% em relação a 2023, o que é um ótimo número.

Apesar do preço dos carros usados ter crescido nos últimos, ainda sim o mercado apresenta um futuro muito promissor, tanto para quem compra quanto para quem vende.

Vale ressaltar que o crescimento no ramo de seminovos se deu por diversos motivos, incluindo o melhor custo benefício, facilidade de financiamento, mais opções, entre outros motivos.

Aliás, quem está procurando por carros usados em Campo Grande já notou que não faltam opções para todos os gostos, desde os mais baratos até opções de luxo.

Quer entender porque o mercado de seminovos em Campo Grande está crescendo tanto? Então continue acompanhando este artigo!

Carros 0km cada vez mais caros

Os carros novos estão ficando cada vez mais caros, muito por conta da adição de novas tecnologias e do aumento nos custos de produção.

Com isso, muitas pessoas estão procurando opções mais em conta, e acabam encontrando elas no mercado de seminovos.

Alguns carros estão com preços muito abaixo do que os modelos que acabaram de sair da fábrica, mas ainda assim, entregam muita qualidade.

Facilidade no financiamento

Outro fator que influenciou bastante o aumento na venda de carros seminovos foi a facilidade para conseguir financiamento.

Com taxas de juros menores e parcelas maiores, muitas pessoas se sentem atraídas e investem em um modelo 0km.

Além disso, o valor de entrada também pode ser negociado, o que é outro atrativo, principalmente para quem não tem muito dinheiro para pagar uma primeira parcela mais cara.

Mais opções de veículos

O mercado de carros usados oferece muito mais opções de veículos do que os 0km.

Isso acontece pois as fábricas costumam trabalhar com poucos veículos por vez, enquanto as opções de usados são inúmeras.

Aliás, vale ressaltar que muitas lojas renovam o estoque com frequência, o que aumenta ainda mais as opções.

Melhor custo-benefício

Os carros usados oferecem um ótimo custo-benefício, principalmente modelos que tenham entre 3 a 5 anos de fabricação.

Além de mais baratos, eles ainda oferecem uma ótima qualidade e, principalmente, muitos anos de vida útil.

Vale ressaltar que é necessário fazer uma boa busca e procurar bem sobre o histórico do veículo, pois mesmo sendo mais novo, ele pode ter problemas que afetarão a sua condução e podem estragar as peças do carro com facilidade.

Durabilidade maior

Um dos principais objetivos das montadoras de carros ao redor do mundo é tornar os seus veículos mais duráveis.

Com isso, até mesmo os modelos usados costumam ter uma boa durabilidade, o que atrai mais compradores que querem ter um carro por muitos anos.

Necessidade pós pandemia

A pandemia de covid-19 fez com que muitas pessoas comprassem um carro para evitar as aglomerações no transporte público.

Porém, mesmo com o fim da pandemia, diversos moradores de Campo Grande notaram que o carro se tornou uma necessidade, seja para evitar aglomerações ou para diminuir o tempo de locomoção até o trabalho, faculdade, etc.

Com isso, o mercado de usados começou a crescer na cidade, tendo em vista que são opções mais baratas, porém, com muita qualidade.

Aliás, durante a pandemia era comum que algumas pessoas vendessem seus carros, tendo em vista que algumas delas perderam o emprego durante o período, o que alavancou o mercado de usados na cidade.

Agora que você já sabe porque os seminovos estão fazendo tanto sucesso em Campo Grande, compartilhe esse artigo nas suas redes sociais para que mais pessoas fiquem por dentro do assunto!

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também