Economia

Vendas no comércio recuam 0,3% em julho e caem pelo quarto mês seguido

Em 12 meses, setor acumula alta de 2,5%, diz IBGE

11 setembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Data especial deve movimentar comércio em Campo GrandeData especial deve movimentar comércio em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

As vendas no comércio varejista recuaram 0,3% na passagem de junho para julho. Este resultado representa o quarto mês seguido de queda. Neste conjunto de meses, o setor acumula perda de 1,1%.

Na comparação com julho de 2024, as vendas cresceram 1%. No acumulado de 12 meses, o comércio varejista soma alta de 2,5%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Com os resultados conhecidos em julho, o setor se situa 9% acima do nível pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020) e 1,1% abaixo do ponto mais alto da série histórica (iniciada no ano 2000), alcançado em março de 2025.

Atividades - Das oito atividades apuradas pelo IBGE, quatro apresentaram desempenho negativo na passagem de junho para julho, e quatro ficaram no terreno positivo:

  • - Equipamentos e material para escritório informática e comunicação: -3,1%
  • - Tecidos, vestuário e calçados: -2,9%
  • - Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,6%
  • - Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,3%
  • - Móveis e eletrodomésticos: 1,5%
  • - Livros, jornais, revistas e papelaria: 1%
  • - Combustíveis e lubrificantes: 0,7%
  • - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 0,6%

Atacado - No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo as vendas cresceram 1,3% em julho na comparação com junho. Já na comparação com julho de 2024, houve queda de 2,5%. No acumulado de 12 meses, o varejo ampliado apresenta alta de 1,1%.

