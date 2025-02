Vendas no comércio subiram 4,7% em 2024

Dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgado durante a quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que as vendas no comércio cresceram 4,7% em 2024 na comparação com o ano anterior.

Além disso, 2024 foi o oitavo ano seguido de expansão, é também a maior alta desde 2012, quando aumentou 8,4%.

A alta anual se consolidou mesmo com o resultado de dezembro, que ficou 0,1% abaixo de novembro, movimento considerado pelo IBGE como estabilidade, ou seja, não é um recuo expressivo.

A média móvel trimestral, isto é, o comportamento dos três últimos meses do ano, foi também de estabilidade. O IBGE destacou que o resultado de dezembro coloca o comércio brasileiro 0,3% abaixo do ponto mais alto registrado em outubro de 2024.

O analista do IBGE, Cristiano Santos, explicou que que entre os fatores que impulsionaram o comércio em 2024 estão a expansão da massa de rendimento dos trabalhadores, o número de pessoas ocupadas e o crédito estável.

A taxa de desemprego de 2024, de 6,6%, foi a menor da série histórica do IBGE. Santos aponta que fatores que impediram um aumento maior das vendas são a inflação e a alta do dólar, que encarecem os produtos, notadamente os de informática e comunicação.

Em 2024, o país fechou com inflação de 4,83%, acima da meta do governo, de 4,5%. Já o dólar subiu 27% no ano passado.

