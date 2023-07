Verruck destaca a importância do 'MS Day' para investimentos no Estado

O secretário de Estado Jaime Verruck está em São Paulo, acompanhando o governador Eduardo Riedel e o presidente da FIEMS, Sergio Longen, para o evento MS Day, que ocorre nesta terça-feira (1º) no prédio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na capital paulista.

O objetivo do evento é garantir investimentos privados para Mato Grosso do Sul, algo que, segundo Verruck, é importante para o Estado diante da reforma tributária.

“Nós estamos aí com mais de 400 pessoas inscritas, que vão passar pelo MS Day durante o dia, lá nós vamos ter nossos técnicos para apresentar tanto PPPs (Parcerias Público-Privada), quanto oportunidades com incentivos, Rota Bioceânica, sustentabilidade”, explicou o secretário.

Verruck ainda destaca que o objetivo do evento não é assegurar de imediato os investimentos, mas sim para posicionar o Estado como um potencial recebedor de investimentos privados, com focos em setores como o agro, processamento de matérias primas, Rota Bioceânica e muito mais.

Além de estarem se preparando para o evento na capital paulista, Verruck, Riedel e Longen estiveram em Santos para a inauguração do terminal de celulose da Eldorado no Porto de Santos.



Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também