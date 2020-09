Vídeo mostra protesto em Pedro Juan

Na manha desta terça-feira (21), comerciantes paraguaios se mobilizaram em uma manifestação pedindo a reabertura do comercio e da fronteira em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã.

O ato foi organizado por comerciantes, que convocaram os funcionários a irem até a linha internacional, entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabellero. Toda a movimentação foi acompanhada por militares do Exército paraguaio, que reforçam a segurança na fronteira.

O JD1 Notícias conversou com o Fahd Renan Mena Barreto, 27 anos, comerciante paraguaio, ele alega não ter mais sentido manter tudo fechado, já que a fronteira e os visitantes são a sua fonte de subsistência. “Nós moramos na fronteira e ganhamos nossa vida com a visita de vocês brasileiros. Hoje tivemos a confirmação de tudo será reaberto no dia 29 de setembro, foi graças a nossa luta”, afirma.

Segundo o presidente da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero, Víctor Barreto, os comerciantes estão unidos e determinados a pedir o fim do fechamento da fronteira. “Manter a fronteira fechada, já não faz mais sentido, muitos comerciantes já fecharam definitivamente as suas lojas e os poucos que sobrevivem estão prestes a jogar a toalha, por isso amanhã vamos sair para exigir a abertura da fronteira com a Ponta Porã¨, disse.

Segundo ele, cerca de cinco mil funcionários demitidos das centenas de estabelecimentos comerciais que fecharam após o fechamento da fronteira, se preparam para sair em apoio à Câmara de Comércio para exigir a reabertura da fronteira com Ponta Porã e, assim, sonhar novamente com um emprego.

Assista ao vídeo:

